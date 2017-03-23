"Харьковгаз" остановил газоснабжение Балаклеи

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. ПАО "Харьковгаз" приостановил газоснабжение Балаклеи из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов, сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"В связи со взрывами на складе боеприпасов в г. Балаклея, ПАО "Харьковгаз" приостановил газоснабжение жителей города и 4 близлежащих поселков. В данное время без газа дома около 15 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Информация о повреждении газопроводов отсутствует. Возобновление газоснабжения начнется после стабилизации ситуации в городе.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 3:00 четверга со взрыва. Тот был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.

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Как сообщается на странице Генштаба, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.