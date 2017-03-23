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    "Харьковгаз" остановил газоснабжение Балаклеи

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (28)

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    Информация о повреждении газопроводов отсутствует. Возобновление газоснабжения начнется после стабилизации ситуации в Балаклее.
    Ситуация в Балаклее
    Подслушано Балаклея в ВКонтакте

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. ПАО "Харьковгаз" приостановил газоснабжение Балаклеи из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов, сообщает пресс-служба компании в Facebook.

    Взрыв на складе арсенала в Харьковской области
    Фото из открытых источников
    Взрыв на складе боеприпасов в Балаклее: фото очевидцев

    "В связи со взрывами на складе боеприпасов в г. Балаклея, ПАО "Харьковгаз" приостановил газоснабжение жителей города и 4 близлежащих поселков. В данное время без газа дома около 15 тыс. человек", – говорится в сообщении.

    Информация о повреждении газопроводов отсутствует. Возобновление газоснабжения начнется после стабилизации ситуации в городе.

    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 3:00 четверга со взрыва. Тот был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.

    Смотрите также: Взрыв на складе боеприпасов в Балаклее: фото очевидцев

    Как сообщается на странице Генштаба, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

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