Минобороны обвинило Россию и ЛДНР в пожаре на складе боеприпасов

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что к диверсии на складе боеприпасов в Харьковской области, в результате которой возник пожар, могут быть причастны военнослужащие России, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, приведший к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. Проводится эвакуация местного населения. По последним данным, погибших и пострадавших нет.

"У нас есть "очень дружественная страна" — Российская Федерация, я думаю, что, в первую очередь, это могут быть те, кто помогает террористическим группировкам, которые на сегодня выполняют боевые задачи", — сказал министр, отвечая на вопрос о том, кто может быть причастен к диверсии. "Ну и, конечно же, представители террористических группировок ЛНР и ДНР", — добавил он.

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики отрицает причастность к пожару на складе в Балаклее, заявил РИА Новости источник в министерстве обороны ДНР. "Вооруженные силы ДНР не причастны к этому инциденту", — сказал он.

В самопровозглашенной Луганской народной республике также отвергли обвинения в диверсии на складе боеприпасов в Харьковской области, заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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По данным Генштаба, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.