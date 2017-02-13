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    Ситуация в зоне АТО обострилась - силовики

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    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (730)

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    Как отмечается, обстрелу подверглись населенные пункты Павлополь, Новотроицкое, Красногоровка, Гнутово, Новогригорьевка, Чермалык, Николаевка, огонь велся из стрелкового оружия, гранатометов, БМП, минометов, также применялся снайперский огонь.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Ополченцы за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, об этом сообщили украинские силовики в понедельник.

    Как сообщается на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Павлополь, Новотроицкое, Красногоровка, Гнутово, Новогригорьевка, Чермалык, Николаевка, Лебединское, Водяное, Широкино, Марьинка, Зайцево, Пески, Новоселовка Вторая, Каменка, Луганское, Авдеевка, Троицкое, Новоалександровка и Новозвановка.

    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    facebook.com/gromov.igor.5
    По законам военного времени. Блокада Донбасса продолжается

    По утверждениям украинских силовиков, огонь велся из стрелкового оружия, гранатометов, БМП, минометов, также применялся снайперский огонь.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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