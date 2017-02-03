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    За сутки в Донбассе погибли трое военных и спасатель - Минобороны

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    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке (537)

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    Как сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник, также вследствие обстрелов ранены 18 военнослужащих и один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
    Ситуация в Донбассе после обстрелов. Архивное фото
    facebook.com/reutski

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В результате обстрелов в Донбассе за минувшие сутки погибли трое военнослужащих и спасатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщил официальный представитель Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.

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    "За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военных и один сотрудник ГСЧС погибли, 18 военнослужащих ВСУ и один сотрудник ГСЧС ранены", — сказал он.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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