Пока официально происходит АТО, торговля с Донбассом законна - Мокан

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 2 февраля, общественные активисты, волонтеры, которые поддерживают торговую блокаду Донбасса, перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. В Нацполиции Донецкой области сообщили об открытии уголовного производства по факту блокады.

Свое мнение по поводу торговой блокады Донбасса высказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Василий Мокан.

"Там на линии разграничения настолько переплелись политические, экономические и частные интересы, в том числе, бизнес, что сейчас сказать, кто прав, кто нет, достаточно сложно. Но, вместе с тем, у нас официально происходит АТО. Мы не находимся в режиме войны, мы не признали те территории официально на законодательном уровне оккупированными. Соответственно мы не в буквальном смысле торгуем с другой страной или с другим субъектом. Мы фактически возим наши ресурсы с нашей территории. Назвать это контрабандой — я согласен, что очень много есть неконтролируемых торговых потоков. Но, вместе с тем, если мы говорим о том же антраците, я не слышал от того, кто поддерживает блокаду, какая есть конкретная альтернатива по обеспечению углем нашей контролируемой территории", — заявил эксперт.

На прошлой неделе бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В понедельник, 30 января, в Минэнерго под председательством министра Игоря Насалика состоялось заседание Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции Украины.

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Прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.