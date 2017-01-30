наверх
30.01.201713:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.04- 0.07
  • USD27.19- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Шестилетнего ребенка в Днепре подстрелил его сверстник - полиция

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (362)

    (обновлено: )50
    По данным полиции, ребенок с матерью находился в гостях, где находился семилетний мальчик. Последний и выстрелил в пострадавшего, однако он не может быть субъектом уголовного производства.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Шестилетнего ребенка в Днепре из огнестрельного оружия подстрелил его сверстник, сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Люди, а когда вы стали моральными уродами? Павлив о стрельбе в Днепре

    Ранее сообщалось, что в Днепре во время прогулки с родителями из огнестрельного оружия был ранен шестилетний ребенок.

    "Было установлено, что в тот день пострадавший ребенок со своей мамой находился в гостях у знакомых, где находился еще один 7-летний мальчик. В тот момент, когда дети остались одни, а взрослые переместились на кухню, старший ребенок выстрелил в младшего", — сообщает "Мост-Днепр".

    Сообщается, что родители пострадавшего ребенка "испугались и поэтому рассказали историю о том, что все произошло на улице".

    "Сейчас ведутся следственные действия, так 7-летний ребенок не может быть субъектом уголовного производства. В настоящее время пистолет, из которого был произведен выстрел, изъят и проходит по делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем будет произведена экспертиза с целью доказательства, что выстрел был произведен именно из этого оружия", — уточнила Старчевская.

    По инциденту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). 

    Также ведется проверка лиц, давших ложные показания.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Протест "Азова" возле российских банков в Киеве
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Авдеевка после обстрела
    Донбасс: блокада и пиар
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Елена Князева
    Один на всех. Новый закон о языке