Шестилетнего ребенка в Днепре подстрелил его сверстник - полиция

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Шестилетнего ребенка в Днепре из огнестрельного оружия подстрелил его сверстник, сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Ранее сообщалось, что в Днепре во время прогулки с родителями из огнестрельного оружия был ранен шестилетний ребенок.

"Было установлено, что в тот день пострадавший ребенок со своей мамой находился в гостях у знакомых, где находился еще один 7-летний мальчик. В тот момент, когда дети остались одни, а взрослые переместились на кухню, старший ребенок выстрелил в младшего", — сообщает "Мост-Днепр".

Сообщается, что родители пострадавшего ребенка "испугались и поэтому рассказали историю о том, что все произошло на улице".

"Сейчас ведутся следственные действия, так 7-летний ребенок не может быть субъектом уголовного производства. В настоящее время пистолет, из которого был произведен выстрел, изъят и проходит по делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем будет произведена экспертиза с целью доказательства, что выстрел был произведен именно из этого оружия", — уточнила Старчевская.

По инциденту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

Также ведется проверка лиц, давших ложные показания.