В пятницу начинается суд по делу об убийстве патрульных в Днепре

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 27 января, в Кировском райсуде Днепра начинается суд по одному из самых громких дел минувшего года — расстрелу двоих молодых патрульных, пишет "Сегодня".

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Как заявили в днепропетровской облпрокуратуре, подозреваемый все время молчит.

"И во время следствия, и сейчас он отказывается давать показания. Ему грозит пожизненный тюремный срок", — сказал спикер прокуратуры Александра Сараева.

Напомним, в сентябре два патрульных полицейских остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал сопротивляться и произвел несколько выстрелов. Один правоохранитель погиб на месте, его напарница была госпитализирована и позже скончалась. Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что нарушителем является Пугачев, находящий в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений.

Пугачев ранее был членом расформированного ныне батальона "Торнадо", суд над бойцами которого проходит в Киеве. Сам подозреваемый, по словам Геращенко, отрицает свою вину и то, что его фамилия Пугачев. Он был арестован.