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    В пятницу начинается суд по делу об убийстве патрульных в Днепре

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (348)

    (обновлено: )109
    В Днепре в пятницу начинается суд по одному из самых громких дел 2016 года. Подозреваемому грозит пожизненный тюремный срок за убийство двоих патрульных.
    Задержание подозреваемого в убийстве полицейских в Днепре Пугачева
    vk.com/ukraine_police

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 27 января, в Кировском райсуде Днепра начинается суд по одному из самых громких дел минувшего года — расстрелу двоих молодых патрульных, пишет "Сегодня".

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    Как заявили в днепропетровской облпрокуратуре, подозреваемый все время молчит.

    СБУ опровергает информацию о сотрудничестве с подозреваемым в убийстве полицейских в Днепре. Видео
    Видеоканал 112 Украина на youtube
    В СБУ опровергли информацию о сотрудничестве с Пугачевым

    "И во время следствия, и сейчас он отказывается давать показания. Ему грозит пожизненный тюремный срок", — сказал спикер прокуратуры Александра Сараева.

    Напомним, в сентябре два патрульных полицейских остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал сопротивляться и произвел несколько выстрелов. Один правоохранитель погиб на месте, его напарница была госпитализирована и позже скончалась. Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что нарушителем является Пугачев, находящий в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений.

    Пугачев ранее был членом расформированного ныне батальона "Торнадо", суд над бойцами которого проходит в Киеве. Сам подозреваемый, по словам Геращенко, отрицает свою вину и то, что его фамилия Пугачев. Он был арестован.

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