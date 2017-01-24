наверх
24.01.201710:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.29+ 0.12
  • USD27.33- 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Днепре подстрелили шестилетнего ребенка

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (332)

    (обновлено: )14801
    Как сообщают СМИ, ссылаясь на информацию полиции, ЧП произошло накануне на ул. 20 лет Победы. Ребенок госпитализирован, у него диагностировано огнестрельное ранение.
    Пистолет. Архивное фото
    ГУ НП в Киевской области

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Шестилетний ребенок получил огнестрельное ранение во время прогулки с родителями в Днепре, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    На месте стрельбы в Олевске
    Facebook Александра Николайчука
    Появились фото с места стрельбы в Житомирской области

    "По улице шла пара с ребенком, в это время прозвучал хлопок, после чего ребенок схватился за грудь", — сообщает "Мост-Днепр".

    Инцидент произошел накануне на ул. 20 лет Победы.

    Ребенок госпитализирован, у него диагностировано огнестрельное ранение.

    По ЧП открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

    Ранее в Харькове трое мужчин открыли стрельбу из автоматического оружия с балкона многоэтажного дома на Алексеевском жилом массиве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Активисты заблокировали проезд по Одесской трассе в Киеве
    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения