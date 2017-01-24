В Днепре подстрелили шестилетнего ребенка

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Шестилетний ребенок получил огнестрельное ранение во время прогулки с родителями в Днепре, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"По улице шла пара с ребенком, в это время прозвучал хлопок, после чего ребенок схватился за грудь", — сообщает "Мост-Днепр".

Инцидент произошел накануне на ул. 20 лет Победы.

Ребенок госпитализирован, у него диагностировано огнестрельное ранение.

По ЧП открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

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