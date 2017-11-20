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    Экономика

    "Укрзализныця" просит отменить госрегулирование цен на ж/д билеты

    (обновлено: )149
    Глава "Укрзализныци" планирует разделить пассажирские поезда на три категории и просит исполнительную власть отменить регулирование цен.
    Скоростной двухэтажный поезд начал ходить из Тернополя в Киев
    @Kravtsov_e

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Госпредприятие "Укрзализныця" просит отменить государственное регулирование стоимости пассажирских железнодорожных поездок.

    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
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    Об этом исполняющий обязанности главы ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, комментируя вопрос о повышении стоимости билетов. По его словам, в 2017 году подорожания не будет, а на 2018 год предприятие планирует изменения в ценовой политике.

    "До конца 2017 года никаких повышений стоимости пассажирских билетов не будет. В 2018 году нам необходимо критично взглянуть на эту проблему… До конца 2017 года мы презентуем инициативу о выделении нескольких классов поездов. Условно мы их разделили на три категории: комфорт, стандарт и эконом. Планируем выделить поезда, в которых можно обеспечить высокий уровень сервиса, но взамен просим отменить госрегулирование стоимости перевозки", — сказал Кравцов в интервью "Экономической правде".

    По его словам, возможное подорожание коснется людей, "которые осознанно покупают наиболее качественные услуги и готовы за это платить".

    На социальные перевозки в категориях "стандарт" и "эконом" "Укрзализныця" намерена оставить госрегулирование и согласовывать изменения в тарифе с государством.

    Ранее в продаже исчезли билеты на поезда, курсирующие из восточных и центральных регионов на Западную Украину.

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