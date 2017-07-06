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    Киевляне смогут ездить по старым жетонам и билетам до конца июля

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    Обменять старые жетоны и старые бумажные билеты на новые с доплатой к новому тарифу или пропорционально нового тарифа за 1 поездку пассажиры смогут до 31 августа.
    Жетоны киевского метро
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Жители и гости Киева смогут использовать жетоны и разовые билеты на наземный транспорт, приобретенные до вступающего в силу с 15 июля подорожания проезда, вплоть до 31 июля, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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    Ранее Киевский метрополитен опубликовал официальное решение о подорожании проезда в столичном метро.

    Обменять старые жетоны и старые бумажные билеты на новые с доплатой к новому тарифу или пропорционально нового тарифа за 1 поездку пассажиры смогут до 31 августа.

    Это можно будет сделать только на четырех станциях: "Площадь Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт" и "Дарница" (вестибюль №2).

    Обменять старые билеты на наземный транспорт можно будет в Службе организации сбора и учета выручки КП "Киевпастранс" на улице Казимира Малевича, 127.

    Как сообщалось ранее, в киевском метро тестируют новую систему видеоинформирования в вагонах. Теперь пассажиры смогут не только следить за навигацией, но и видеть текущее время.

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