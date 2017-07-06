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    "Киевпасстранс" сообщил, когда запустит электронный билет

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    Первыми доступ к использованию электронного билета получат пассажиры скоростных трамваев и электричек: на линии скоростного трамвая "Борщаговка" и на линии скоростного трамвая "Троещина" и в электричке.
    Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" собирается запустить электронный билет для оплаты проезда в общественном транспорте до конца года, сообщил исполняющий обязанности директора по транспорту "Киевпасстранса" Сергей Литвинов на пресс-конференции.

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    "Впервые мы будем заказчиками электронных систем, к концу этого года мы введем электронный билет", — сказал Литвинов.

    По его словам, первыми доступ к использованию электронного билета получат пассажиры скоростных трамваев и электричек. 

    "Первые электронные билеты будут внедрены на линии скоростного трамвая "Борщаговка", там практически все готово, даже банковскую карту будет принимать, а также на линии скоростного трамвая "Троещина" и в электричке", — сказал Литвинов.

    Напомним, в Украине 7 мая вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. 

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