"Киевпасстранс" сообщил, когда запустит электронный билет

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" собирается запустить электронный билет для оплаты проезда в общественном транспорте до конца года, сообщил исполняющий обязанности директора по транспорту "Киевпасстранса" Сергей Литвинов на пресс-конференции.

"Впервые мы будем заказчиками электронных систем, к концу этого года мы введем электронный билет", — сказал Литвинов.

По его словам, первыми доступ к использованию электронного билета получат пассажиры скоростных трамваев и электричек.

"Первые электронные билеты будут внедрены на линии скоростного трамвая "Борщаговка", там практически все готово, даже банковскую карту будет принимать, а также на линии скоростного трамвая "Троещина" и в электричке", — сказал Литвинов.

Напомним, в Украине 7 мая вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.