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    Общество

    Вступил в силу закон об электронных билетах в общественном транспорте

    (обновлено: )55
    Согласно информации, внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда позволит оценить реальный оборот средств, а соответственно - оценить обоснованность тарифов на перевозки.
    Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Украине 7 мая вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады.

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    Так, в законе речь идет о внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронного билета.

    Авторы закона убеждены, что действующая система оплаты и контроля проезда в городском транспорте устарела и у нее много недостатков. В частности, использование бумажных билетов не дает возможности контролировать количество пассажиров, как и оборот наличных.

    Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда позволит оценить реальный оборот средств, а соответственно — оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика.

    Закон предлагает, в частности, определить сроки введения автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронный билет, установить обязательное обеспечение льготников электронными билетами.

    Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Киева появились талоны для оплаты проезда с надписями на английском языке. Текст на иностранном языке размещен на одной стороне талона. В частности, граждан других стран приветствуют в Украине и напоминают о необходимости закомпостировать талон.

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