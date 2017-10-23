наверх
23.10.201710:44
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Из продажи пропали ж/д билеты на Западную Украину

    (обновлено: )85
    До 9 ноября в Прикарпатье невозможно будет уехать на шести поездах: №41 Днепр — Трускавец, №70 Мариуполь — Львов, №86 Новоалексеевка — Львов, №109 Херсон — Львов, №120 Запорожье — Львов, №134 Николаев — Ивано-Франковск.
    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В продаже нет билетов на поезда, курсирующие из восточных и центральных регионов на Западную Украину, передают "Вести".

    Кого коснется запрет на поездки в Россию. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Кого коснется запрет на поездки в Россию

    В "Укрзализныце" говорят, что их отмена связана с ремонтом инфраструктуры.

    До 9 ноября в Прикарпатье невозможно будет уехать на шести поездах: №41 Днепр — Трускавец, №70 Мариуполь — Львов, №86 Новоалексеевка — Львов, №109 Херсон — Львов, №120 Запорожье — Львов, №134 Николаев — Ивано-Франковск.

    Ремонт не коснулся поездов, которые следуют из Черкасс во Львов, из Харькова — в Ужгород, Ковель и Львов.

    Напомним, "Укрзализныця" намерена разделить пассажирские перевозки дальнего следования на три сегмента согласно комфорту. 

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, во время вече у здания Верховной Рады в Киеве
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Якубин: пострадают от медреформы в первую очередь пенсионеры и жители сел. Видео
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка