Из продажи пропали ж/д билеты на Западную Украину

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В продаже нет билетов на поезда, курсирующие из восточных и центральных регионов на Западную Украину, передают "Вести".

В "Укрзализныце" говорят, что их отмена связана с ремонтом инфраструктуры.

До 9 ноября в Прикарпатье невозможно будет уехать на шести поездах: №41 Днепр — Трускавец, №70 Мариуполь — Львов, №86 Новоалексеевка — Львов, №109 Херсон — Львов, №120 Запорожье — Львов, №134 Николаев — Ивано-Франковск.

Ремонт не коснулся поездов, которые следуют из Черкасс во Львов, из Харькова — в Ужгород, Ковель и Львов.

Напомним, "Укрзализныця" намерена разделить пассажирские перевозки дальнего следования на три сегмента согласно комфорту.