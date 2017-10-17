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    Кого коснется запрет на поездки в Россию

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    (обновлено: )82018
    Зарегистрированный в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)" касается только государственных служащих.
    Кого коснется запрет на поездки в Россию. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Авторы законопроекты предлагают ввести временный запрет на поездки в Россию лицам, которые являются государственными служащими.

    Действие закона не будет распространяться на работников дипломатических служб, или на случаи выезда с целью срочной медицинской помощи или участия в похоронах близкого родственника.

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    За нарушение этих ограничений инициаторы закона предлагают административные наказания, а именно — штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1 год.

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