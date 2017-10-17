Кого коснется запрет на поездки в Россию

Авторы законопроекты предлагают ввести временный запрет на поездки в Россию лицам, которые являются государственными служащими.

Действие закона не будет распространяться на работников дипломатических служб, или на случаи выезда с целью срочной медицинской помощи или участия в похоронах близкого родственника.

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За нарушение этих ограничений инициаторы закона предлагают административные наказания, а именно — штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1 год.