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    Политика

    Запрет на поездки в РФ. Стало известно, кого он коснется

    (обновлено: )33612
    За нарушение запрета предлагается административно наказывать штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1 год.
    Верховная Рада Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Зарегистрированный в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)" касается только государственных служащих.

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    Об этом говорится в тексте законопроекта №7187, опубликованном на сайте Рады.

    Авторы законопроекты предлагают ввести временный запрет на поездки в Россию лицам, которые являются государственными служащими.

    Действие закона не будет распространяться на работников дипломатических служб, или на случаи выезда с целью срочной медицинской помощи или участия в похоронах близкого родственника.

    За нарушение этих ограничений инициаторы закона предлагают административные наказания, а именно — штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1 год.

    Напомним, депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)", которым предлагается временного ограничить право украинцев на выезд в Россию.

    Авторами законодательной инициативы являются народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный депутат Андрей Денисенко.

    Ранее глава СБУ Василий Грицак предложил запретить украинским политикам и чиновникам поездки в Россию. Ведомство сообщило, что подготовило соответствующий законопроект и инициирует его общественное обсуждение. СБУ сообщила, что предлагает, в частности, ввести за поездки уголовную ответственность на срок до шести лет.

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