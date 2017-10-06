Тысячи упаковок жвачки нашли под обшивкой авто украинца на таможне РФ

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Гражданин Украины пытался вывезти из России под обшивкой автомобиля около 8 тысяч упаковок жевательной резинки, сообщил РИА Новости представитель Южного таможенного управления РФ (ЮТУ).
По данным ЮТУ, на многосторонний автомобильный пункт пропуска Весело-Вознесенка, расположенный на 118-м километре трассы Ростов-на-Дону – Одесса, прибыл минивэн Renault Trafic. Автомобилем управлял гражданин Украины 1975 года рождения. Он не заявил ни о каких товарах, предназначенных к таможенному оформлению. Таможенники заподозрили, что в машине могут находиться товары, сокрытые от таможенного контроля.
"На рентгеновском изображении оператор ИДК увидел в технологических нишах салона автомобиля и в его дверях нехарактерные затемнения. Для идентификации спрятанных предметов был проведен таможенный досмотр, позволивший обнаружить под обшивкой тайники, которые были буквально нашпигованы упаковками с жевательной резинкой", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что всего водитель спрятал в машине 7930 пачек жевательной резинки Orbit и Eclipse, а также 455 упаковок конфет Skittles. По словам водителя, он приобрел товар на одной из торговых баз в Ростове-на-Дону. Сообщают, что гражданин Украины планировал тайно переместить жвачки и конфеты через границу, а потом выгодно продать.
В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров). Товар изъят и направлен в экспертно-криминалистическую службу для проведения товароведческой экспертизы. Транспортное средство арестовано. Проводится административное расследование. Гражданину Украины грозит штраф до трехкратного размера стоимости изъятых товаров.
Ранее сообщалось, что Брянский областной суд приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который был задержан на российско-украинской границе в Брянской области при попытке контрабандного ввоза более 100 килограммов гашиша.