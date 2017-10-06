КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Гражданин Украины пытался вывезти из России под обшивкой автомобиля около 8 тысяч упаковок жевательной резинки, сообщил РИА Новости представитель Южного таможенного управления РФ (ЮТУ).

По данным ЮТУ, на многосторонний автомобильный пункт пропуска Весело-Вознесенка, расположенный на 118-м километре трассы Ростов-на-Дону – Одесса, прибыл минивэн Renault Trafic. Автомобилем управлял гражданин Украины 1975 года рождения. Он не заявил ни о каких товарах, предназначенных к таможенному оформлению. Таможенники заподозрили, что в машине могут находиться товары, сокрытые от таможенного контроля.

"На рентгеновском изображении оператор ИДК увидел в технологических нишах салона автомобиля и в его дверях нехарактерные затемнения. Для идентификации спрятанных предметов был проведен таможенный досмотр, позволивший обнаружить под обшивкой тайники, которые были буквально нашпигованы упаковками с жевательной резинкой", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что всего водитель спрятал в машине 7930 пачек жевательной резинки Orbit и Eclipse, а также 455 упаковок конфет Skittles. По словам водителя, он приобрел товар на одной из торговых баз в Ростове-на-Дону. Сообщают, что гражданин Украины планировал тайно переместить жвачки и конфеты через границу, а потом выгодно продать.

Южное таможенное управление РФ Тысячи упаковок жвачки нашли под обшивкой авто украинца на таможне РФ

В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров). Товар изъят и направлен в экспертно-криминалистическую службу для проведения товароведческой экспертизы. Транспортное средство арестовано. Проводится административное расследование. Гражданину Украины грозит штраф до трехкратного размера стоимости изъятых товаров.

Южное таможенное управление РФ Тысячи упаковок жвачки нашли под обшивкой авто украинца на таможне РФ

Ранее сообщалось, что Брянский областной суд приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который был задержан на российско-украинской границе в Брянской области при попытке контрабандного ввоза более 100 килограммов гашиша.