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    Культура

    В Украине запретили три российских фильма

    (обновлено: )6202
    В Госкино сообщили, что отменена регистрация т/ фильмов "Мои чужие дети" (реж. В. Нетецкая), "Звонок из прошлого" (реж. С. Васьковский ) и "Любовь не обманешь" (реж. А.Задворний).
    Съемки фильма. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало госудостоверения на право показа всех фильмов компании "Медиа Маркет", сообщается на сайте Госкино.

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    "Отменена регистрация т/ фильмов "Мои чужие дети" (реж. В. Нетецкая), "Звонок из прошлого" (реж. С. Васьковский) и "Любовь не обманешь" (реж. А.Задворний)", — сообщает Госкино.

    Решение было принято на основании ст. 15 закона о кинематографии и пункта 12 положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов.

    Статьей 15 закона о кинематографии регламентирован перечень оснований для отказа в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, а также аннулирования и отмены государственной регистрации, в том числе в случае обнаружения в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений, отметили в Госкино.

    Ранее сообщалось, что Госкомтелерадио запретил ввоз из России в Украину книгу "Православие. Честный розговор" бывшего руководителя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ известного священника Всеволода Чаплина.

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