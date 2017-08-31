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31.08.201717:11
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    Культура

    Нацсовет вынес предупреждение "Интеру" за несоблюдение языковых квот

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    Свой-чужой. Культурная война в Украине (390)

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    По словам председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, в ходе внеплановой проверки был проведен мониторинг всех медиа-групп. В результате установлено, что только "Интер" не соблюдает требования.
    Логотип телеканала Интер на телевизоре
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    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки четырех каналов медиа-холдинга "Inter Media Group" признал нарушение и объявил предупреждение, согласно которому телеканалы должны в течение месяца внести изменения в свою деятельность, сообщает Укринформ.

    Пульты от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul
    EurasiaNet: языковые квоты в СМИ Украины и охота на ведьм

    "Мы проверяли все медиа-группы, но только "Интер" не соблюдает требования", — сказал председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

    Так, за ЧАО "Телеканал "Интер" признано нарушение части четвертой статьи 28 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и пункта 4.2. Инструкции о порядке осуществления проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, оформления материалов об административных правонарушениях и о нарушении законодательства о рекламе.

    "Обязать лицензиата ЧАО "Телеканал "Интер", г.Киев, в течение месяца со дня принятия этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства. В случае неисполнения лицензиатом этого решения Национальный совет может применить к лицензиату санкции, предусмотренные действующим законодательством Украины", — говорится в решении.

    Ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по теле- и радиовещанию на заседании 20 июля 2017 принял решение о взыскании штрафов с двух вещателей — "Громадське радіо" и "Буковинська хвиля", — в эфире которых зафиксированы нарушения требований части второй статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

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