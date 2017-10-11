В Украину запретили ввозить книгу известного российского священника

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Госкомтелерадио запретил ввоз из России в Украину книгу "Православие. Честный розговор" бывшего руководителя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ известного священника Всеволода Чаплина, сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории страны-агрессора России книги Всеволода Чаплина "Православие. Честный разговор" (ООО "Издательство "АСТ", г.Москва). Приказ об отказе выдан на основании решения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции насчет отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины", — сказано в сообщении.

Члены экспертного совета признали несоответствие содержания издания критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению в Украине.

"Это, в частности, наличие в книге пропаганды имперских геополитических доктрин государства-агрессора, господствующей религиозной конфессии, которая должна служить идейным основанием возвращения Украины в сферу доминирования государства-агрессора", — добавили в Госкомтелерадио.

Как сообщалось ранее, вопреки запретам официальной власти, литература из России все равно попадает к украинскому читателю.