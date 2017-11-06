"Не должны ни копейки". ЛНР ответила на угрозы отключить воду

ЛУГАНСК, 6 ноя – РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что текущих долгов за водоснабжение перед Украиной на данный момент нет, заявил РИА Новости и.о. министра иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее предприятие "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) заявило, что 6 ноября из-за долгов обесточит Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, из-за чего прекратится водоснабжение Луганска и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

"На сегодняшний день у ЛНР нет ни копейки задолженности по обязательствам, вытекающим из контракта на поставку воды. Мы систематически сейчас оплачиваем ту воду, которую получаем: ежемесячно, согласно выставленным счетам", — рассказал Дейнего.

По его словам, на ту задолженность ЛНР за воду украинской стороне, которая образовалась ранее, до выработки механизма оплаты, составлен договор о реструктуризации, ЛНР ежемесячно также ее гасит. Вполне вероятно, что у Попаснянского водоканала существует задолженность перед ЛЭО, однако ЛНР не имеет к этому долгу никакого отношения, подчеркнул Денейго.

"Ни копейки задолженности по обязательствам у нас на сегодня нет. Все платежи проходят своевременно, в согласованные сроки. Каждый такой платеж предварительно готовится, поскольку представляет некоторую сложность сама процедура внесения оплаты. По каждому случаю идет подготовка каждого очередного транша в Киева. Ни единого случая, когда у нас был бы срыв оплаты по нашей вине, нет", — рассказал собеседник агентства.

Дейнего уточнил, что если Украина прекратит поставки воды в республику, то будут сорваны существующие договоренности о поставках воды с украинской стороны.

"Часть населенных пунктов до сих пор получают воду по графику, тем не менее, украинская сторона не в состоянии даже при наличии стопроцентной оплаты услуги обеспечить стабильное водоснабжения", — заявил он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.