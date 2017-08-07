В пяти районах Киева частично отключат холодную воду

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В понедельник и вторник водоснабжение ряда домов Печерского, Подольского, Шевченковского, Соломенского и Голосеевского районов будет ограничено из-за ремонтных работ, сообщает "Киевводоканал".

"С 23:00 7 августа по 8:00 8 августа будет проведена замена арматуры диаметром 100 мм на улице Константиновской, 7. В связи с этим будет прекращено водоснабжение жилого дома №8, а также управление СБУ, гостиницы и торгового центра. 8 августа с 9:15 до 18:00 запланирована врезка и замена арматуры диаметром 50 и 100 мм на улице Каменщиков, 42-Б. Без воды останутся школа (№32), детсад (№50) и дома частного сектора", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 8 августа с 10:00 до 23:00 будут проводить врезку арматуры диаметром 100, 150 и 300 мм в Лабораторном переулке. Водой следует запастись жителям домов №14, 16, 18, 26, двадцать шестой, а также работникам офисов (№12 и 9) и дома футбола (№7).

Также 8 августа будут выполнять работы на улице Майбороды, в связи с чем с 10:00 до 20:00 ограничат водоснабжение корпуса института нейрохирургии и домов №6 и шестой на улице Мурашко. Из-за врезки арматуры на улице Столетова и в переулке Грабовского 8 августа без воды останутся 14 частных домов в Голосеевском районе.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева отключили от водоснабжения частные дома, владельцы которых пользовались этой услугой незаконно.