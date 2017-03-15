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    Киев

    "Киевводоканал" начал принимать показания счетчиков через Viber

    (обновлено: )15
    Как сообщается, чтобы отправить данные со счетчиков через мессенджер, нужно добавить в своем Viber в контакты номер (044) 202-02-02, а также указать определенную информацию.
    АК Киевводоканал
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. "Киевводоканал" начал принимать показания счетчиков холодной и горячей воды в через Viber. Об этом сообщила пресс-служба водоканала.

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    Чтобы отправить данные со счетчиков через мессенджер, нужно добавить в своем Viber в контакты номер (044) 202-02-02.

    В сообщении просят указывать:

    номер лицевого счета; адрес (улица, дом, квартира); предыдущие и текущие показания счетчиков и разницу.

    Также показания можно передать одним из альтернативных способов: отдельную графу "Текущие на дату уплаты" в платежном уведомлении;

    на сайте "Киевводоканала"; в контакт-центр по номерам  (044) 202-02-02 (после 20:00 – надиктовать на автоответчик) или (044) 247-40-40; в центрах обслуживания.

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