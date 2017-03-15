"Киевводоканал" начал принимать показания счетчиков через Viber

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. "Киевводоканал" начал принимать показания счетчиков холодной и горячей воды в через Viber. Об этом сообщила пресс-служба водоканала.

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Чтобы отправить данные со счетчиков через мессенджер, нужно добавить в своем Viber в контакты номер (044) 202-02-02.

В сообщении просят указывать:

номер лицевого счета; адрес (улица, дом, квартира); предыдущие и текущие показания счетчиков и разницу.

Также показания можно передать одним из альтернативных способов: отдельную графу "Текущие на дату уплаты" в платежном уведомлении;

на сайте "Киевводоканала"; в контакт-центр по номерам (044) 202-02-02 (после 20:00 – надиктовать на автоответчик) или (044) 247-40-40; в центрах обслуживания.

