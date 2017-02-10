"Киевводоканал": 75% квартир в Киеве оборудованы счетчиками воды

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. "Киевводоканал" начал проверки в столичных квартирах, где не установлены счетчики, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что это проводится для корректных расчетов с клиентами, устранения злоупотреблений со стороны недобросовестных потребителей и актуализации абонентской базы. В ходе проверки уже около 200 крупнейших должников получили предупреждение о последствиях неуплаты задолженности.

На вопрос, сколько квартир в Киеве не оборудовано счетчиками, в эфире радиостанции "Голос Столицы" ответил директор расчетного департамента "Киевводоканала" Валерий Люлин.

"Около 75% квартир оборудовано приборами учета. Все новые дома, которые строятся, на 100% оборудованы квартирными приборами. У нас остался, фактически, старый жилой фонд, в котором по каким-то причинам люди не ставят себе приборы. Зачастую эти случаи связаны с тем, что человек зарегистрирован один, а проживает пять или больше, и человек принимает решение, что ему выгодней платить по нормативу на одного человека и тем самым экономить на платежах, но это не совсем честно", — рассказал Люлин.

Ранее глава правления и генеральный директор КП "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий сообщил, что долг "Водоканала" перед "Киевэнерго" составляет 280 миллионов гривен.