В нескольких районах Киева полностью отключат воду

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В нескольких районах Киева в связи с проведением плановых ремонтных работ будет отсутствовать водоснабжение, говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала".

"Для надежной работы систем водоснабжения в Жулянах с 9.30 4 сентября до 20.00 до 13-го сентября запланирована санация водопровода диаметром 300 мм на ул. Шевченко. В связи с этим без воды останутся частные дома №№74-124 и 63-103. Питьевую воду в этот район будут поставлять водовозкой, которая будет стоять на углу ул. Шевченко и Советской", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

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Кроме того, 5 сентября в Печерском районе столицы с 10.00 до 17.00 запланирована замена запорной арматуры диаметром 100 мм на ул. Пилипа Орлыка, 15/1. В связи с этим будет прекращено водоснабжение домов №№ 4, 6, 15/5.

По информации "Киевводоканала", в тот же день в 10.00 начнутся работы на водопроводной сети в Святошинском районе на ул. Обуховской, 135. Без воды до 6.00 6 сентября останутся дом №113 на ул. Обуховской и №27 на ул. Анны Ярославны. На это время будет организован подвоз питьевой воды.

Напомним, в начале августа вступил в силу закон о коммерческом учете коммунальных услуг.