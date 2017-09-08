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    Общество

    В Тернополе жителям отключили горячую воду из-за миллионных долгов

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    Как стало известно, отключение воды началось с 4 сентября. Жители города задолжали тепловикам 34 млн грн, что привело к невозможности "Тернопольгортеплокоммунэнерго" рассчитываться с "Нафтогазом" за потребленный газ.
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Тернопольгортеплокоммунэнерго" отключило подачу горячей воды для жителей Тернополя из-за их задолженности перед предприятием, сообщила пресс-служба Тернопольского горсовета.

    Квитанция по оплате коммунальных услуг
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    "Тернополь – один из немногих городов, который подавал горячую воду населению на протяжении мая-июля. Также за большую задолженность предприятие не имело установленного лимита газа от НАК "Нафтогаза Украины" в августе и сентябре. В случае же, если предприятие будет брать газ из систем без лимита, то его цена будет вдвое больше. "Тернопольгортеплокоммунэнерго" работает над решением вопроса с получением лимита на газ и одновременно просит население рассчитаться за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, чтобы как можно быстрее включить горячее водоснабжение в домах тернополян", – говорится в сообщении.

    Уточняется, что отключение началось с 4 сентября. Жители города задолжали тепловикам 34 млн грн, что привело к невозможности "Тернопольгортеплокоммунэнерго" рассчитываться с "Нафтогазом" за потребленный газ.

    Как сообщалось ранее, рекордный долг за коммунальные услуги в Киеве имеет мать-героиня Любовь Голак, которая проживает на окраине столицы.

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