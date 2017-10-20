Киеву грозит масштабное отключение воды из-за долгов

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен задолжал за электроэнергию более 7 миллионов долларов, а поставщика воды — компанию "Киевводоканал" и вовсе могут отключить за долги за свет, сообщила в пятницу компания "Киевэнерго", которая является основным поставщиком электроэнергии в городе.

Как сообщается на сайте компании, долг столичных потребителей за использованную электроэнергию перед компанией "Киевэнерго" на 1 октября составил 1,012 миллиарда гривен (38 миллионов долларов), при этом основными должниками остаются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности и население. Так, предприятия жилкоммунхоза, в том числе предприятия жизнеобеспечения города, задолжали за электроэнергию 491,4 миллиона гривен (18,5 миллиона долларов).

"Киевэнерго" сообщает, что долг крупнейшего должника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" составляет 201,5 миллиона гривен (7,6 миллиона долларов).

В компании заявили, что долг населения Киева за потребленную электроэнергию перед "Киевэнерго" на 1 октября составил 332,15 миллиона гривен (12,5 миллиона долларов).

"В случае дальнейших неплатежей "Киевэнерго" будет вынуждено отключить "Киевводоканал" за долги, что является критическим для столицы и может нести экологическую угрозу", — говорится в сообщении. Сумма долга "Киевводоканала" не приводится.

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Как сообщалось ранее, в Тернополе жителям отключили горячую воду из-за миллионных долгов.