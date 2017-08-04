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04.08.201709:22
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    Экономика

    Не только жара бьет рекорды. Евро взлетел до 30,70 грн

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    Курс евро ранее постепенно повышался Национальным банком, однако в пятницу стоимость валюты возросла до 3070,05 грн за 100 евро. Курс доллара установлен на уровне 2588,57 грн за 100 долларов.
    Евро
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальный курс гривны на пятницу, 4 августа, на уровне 2588,57 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 3070,05 грн за 100 евро, российского рубля — 4,261 грн за 10 рублей.

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    Как сообщалось ранее, евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен. Курс на наличном рынке также уверенно набирает обороты.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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