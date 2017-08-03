Донецкий "Олимпик" покидает Лигу Европы, проиграв греческому ПАОКу

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Греческий ФК ПАОК победил донецкий "Олимпик" по сумме двух встреч в третьем раунде квалификации Лиги Европы и пробился в следующую стадию турнира.

В первом матче команды сыграли вничью – 1:1. Ответная встреча, прошедшая в четверг в Салониках, завершилась со счетом 2:0 в пользу ПАОКа. В составе победителей голы забили Роберт Мак (24-я минута) и Гойко Цимирот (45).

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Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоится в пятницу.

Еще один представитель Украины в квалификации Лиги Европы — "Александрия" — прошла в следующий раунд, обыграв румынскую "Астру".