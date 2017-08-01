Евро везде растет, потому что падает экономика США — банкир

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Евро установило антирекорд. Национальный банк Украины установил для этой валюты курс на 11 копеек выше предыдущего. В понедельник, 31 июля, евро стоит 30 гривен 39 копеек. Это самый высокий показатель за последние два с половиной года.

Официальный курс доллара США прибавил одну копейку и составляет 25 гривен 91 копейку.

Причины таких валютных колебаний, а также дальнейшие прогнозы относительно курса валют в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал управляющий директор "Кредит Оптима Банка" Игорь Львов.

Почему евро поднимается, бьет рекорды?

— Мы сейчас констатируем тот факт, что с начала года евро к доллару и австралийский, кстати, доллар прибавили на 11%, британский фунт набрал 5,8% к доллару, а японская йена — 5,2. Остальные валюты где-то в районе 4-5%. То есть мы сейчас говорим не о силе евро или какой-то другой валюты, мы сейчас говорим о слабости доллара, о том, что по состоянию на сейчас он демонстрирует падение, и это связано с определенными фундаментальными причинами.

Эта тенденция сохранится и в дальнейшем?

— Я думаю, что да, потому что те причины, о которых мы сегодня говорим, это, прежде всего, рост экономики США замедлился, это данные показатели по ВВП 2,6%, которые были задекларированы, по первому полугодию мы вышли только на 1,2%. Второе – федеральная резервная система не подняла ставку, соответственно, она равна нулю практически, соответственно, капитал начал перетекать в такие фонды, назовем, как валюты — евро, фунты и т.д., также в нефть, вы знаете, что с 48 до 52 поднялось, и в золото, серебро. Поэтому в данном случае мы видим, что эта тенденция все-таки будет долгосрочная.

Первый Деловой Телеканал Управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов. Архивное фото

Согласно правительственному прогнозу обменный курс гривны в среднем за 2018 год составит 29,3 гривны за доллар. Сейчас получается так, что есть предпосылки, что этот прогноз воплотится в жизнь?

— Да. Дело в том, что ведь наш НБУ брал тот курс, который сложился вначале года. Тот курс был 1,04. Если взять, предположим, курс 28, и умножить, тот, который заложен на следующий год и умножить на 1,04, то мы получим 29,20. Но если взять курс 28 и умножить на тот курс, который мы сегодня имеем, а ведь НБУ не мог прогнозировать те тенденции, которые идут в мировой экономике, хотя один из факторов, который, действительно, дестабилизирует вопрос, связанный с долларом, это то, что США оказались втянуты во многие конфликты политические. Это конфликт США – Китай, США – Северная Корея, США – Европа, и это все бьет тоже, в том числе, по экономике.

Как отношения США и Европы влияют на гривну?

— В данном случае это никак на гривне не сказывается. Потому что НБУ устанавливает курс гривны, исходя из тех торгов, которые мы сегодня имеем на украинской межбанковской валютной бирже. Он достаточно прогнозируемый.

Что сейчас происходит с украинской банковской системой?

— Такое затишье в плане того, что сегодня банковская система, к сожалению, не выполняет основные функции – это кредитование, то есть банковская система, с одной стороны, ожидает, что все-таки кредитование возобновится, а пока кредитовать некого и, с другой стороны, мы видим, что те проблемы, которые были, остались. В данном случае сейчас вопросы капитализации решает порядка 20-30 украинских банков, это мелкие и средние банки, а большие банки столкнулись с проблемой ликвидности в плане того, что сегодня они не понимают, куда же вкладывать деньги, потому что сегодня выдать кредит – это не проблема, проблема, как его вернуть, исходя из ставки 25-30% годовых.

Не ожидается ли в ближайшем будущем повторения так называемого банкопада?

— Вы знаете, мы еще банкопад не прошли, кстати, мы его проходим. Вы знаете, вполне возможно, потому что на сегодняшний день, допустим, на месте любого инвестора или акционера, сейчас мы видим, что правительство хочет продать тот же Ощадный банк, "Укргазбанк", то есть в данном случае это убыточное предприятие, которое не приносит тех дивидендов владельцам, который должны приносить, тот же "ПриватБанк", в который, как в черную дыру, сегодня вкладываются деньги, непонятно, когда же они оттуда вернуться в виде прибыли. Поэтому в данном случае эти активы правительство хотело бы продать, но, к сожалению, пока инвестор сюда в Украину не заходит.

В Киеве до конца лета появятся биткоинт-банкоматы под названием "криптоматы". Какие перспективы у таких банкоматов?

— Я думаю, никаких. Дело в том, что, во-первых, еще люди не знают, что это такое и как им пользоваться. Второе – мы еще в глаза не видели законодательство по работе с криптовалютой и вообще с электронными деньгами, по какому курсу будут проводиться обменные операции, поэтому здесь пока еще говорить, какой лимит, то есть на какую сумму можем проводить эти операции, какие магазины могут принимать, тут масса вопросов, то есть пока что нет рынка, то есть установить, условно, банкомат по продаже электронных денег и не понимать, как ими пользоваться, это достаточно сложно.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко рассказал, что количество убыточных банков снизилось из-за уменьшения процентных ставок.