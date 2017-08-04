Лига Европы: все результаты ответных матчей третьего раунда квалификации

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В четверг,3 августа. были сыграны все ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по результатам которых определились все участники плей-офф турнира.

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Донецкий "Олимпик" проиграл на выезде греческому ПАОКу и вылетел из ЛЕ, а вот "Александрия" сумела переиграть румынскую "Астру" и вышла в следующий тур.

Результаты всех ответных матчей третьего раунда квалификации Лиги Европы:

"Сьон" (Швейцария) — "Судува" (Литва) 1:1 (первый матч — 0:3); АЕЛ (Кипр) — "Аустрия" (Австрия) 1:2 (первый матч — 0:0); "Динамо" (Минск, Беларусь) – АЕК (Кипр) 1:1 (первый матч – 0:2); "Шкендия" (Македония) – "Тракай" (Литва) 3:0 (первый матч – 1:2); "Одд" (Норвегия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) 0:0 (первый матч – 1:2); "Габала" (Азербайджан) – "Панатинаикос" (Греция) 1:2 (первый матч – 0:1); "Аполлон" (Кипр) – "Абердин" (Шотландия) 2:0 (первый матч – 1:2); "Александрия" (Украина) – "Астра" (Румыния) 1:0 (первый матч – 0:0); "Видеотон" (Венгрия) – "Бордо" (Франция) 1:0 (первый матч – 1:2); "Спарта" (Чехия) – "Црвена Звезда" (Сербия) 0:1 (первый матч – 0:2); "Зенит" (Россия) – "Бней Иегуда" (Израиль) 0:1 (первый матч – 2:0); "Фола Эш" (Люксембург) – "Эстерсунд" (Швеция) 1:2 (первый матч – 0:1); "Фенербахче" (Турция) – "Штурм" (Австрия) 1:1 (первый матч – 2:1); "Люнгбю" (Дания) – "Краснодар" (Россия) 1:3 (первый матч – 1:2); "Маритиму" (Португалия) – "Ботев" (Болгария) 2:0 (первый матч – 0:0); "Скендербеу" (Албания) – "Млада" (Чехия) 2:1 (первый матч – 1:2); ПАОК (Греция) – "Олимпик" (Донецк, Украина) 2:0 (первый матч – 1:1); "Лех" (Польша) – "Утрехт" (Нидерланды) 2:2 (первый матч – 0:0); "Хайдук" (Хорватия) – "Брондбю" (Дания) 2:0 (первый матч – 0:0); "Митьюлланд" (Дания) – "Арка" (Польша) 2:1 (первый матч – 2:3); "Альтах" (Австрия) – "Гент" (Бельгия) 3:1 (первый матч – 1:1); "Атлетик" (Испания) – "Динамо" (Бухарест, Румыния) 3:0 (первый матч – 1:1); "Остенде" (Бельгия) – "Марсель" (Франция) 0:0 (первый матч – 2:4); "Милан" (Италия) – "Университатя" (Румыния) 2:0 (первый матч – 1:0); "Ружомберок" (Словакия) – "Эвертон" (Англия) 0:1 (первый матч – 0:1); "Осиек" (Хорватия) – ПСВ (Нидерланды) 1:0 (первый матч – 1:0); "Паниониос" (Греция) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 0:1 (первый матч – 0:1); "Домжале" (Словения) – "Фрайбург" (Германия) 2:0 (первый матч – 0:1); "Брага" (Португалия) – АИК (Швеция) 2:1 (первый матч – 1:1).

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Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы состоится в пятницу, 4 августа, в швейцарском Ньоне в 14.00. Среди сеяных в этом раунде будет и киевское "Динамо", которое накануне вылетело из Лиги чемпионов.