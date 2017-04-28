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    Нацбанк понизил курс евро

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    Как сообщается на сайте Национального банка Украины, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2889,06 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,660 грн за 10 рублей.
    Доллары и евро
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара в пятницу на уровне 2655,14 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2889,06 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,660 грн за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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