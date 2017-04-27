В Европарламенте считают, что Украине нужен "план Маршалла"

КИЕВ, 27 7апр — РИА Новости Украина. В Европейском парламенте заявили, что нужно создать "план Маршалла" для поддержки реформ в Украине, передает "Радио Свобода".

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"Учитывая стратегическую важность, мы должны поддерживать Украину в ее реформаторских усилиях. Поэтому нам нужно создать для нее специальную программу или "план Маршалла", — сообщил председатель делегации Европарламента в парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати.

Он подчеркнул, что Украина является крайне важной для безопасности Европы, ее стабильности и экономического развития: "На кону не только судьба украинцев, но и интересы Европейского Союза".

Как сообщалось ранее, премьер Украины Владимир Гройсман считает необходимым совместно с европейскими партнерами сформировать план восстановления страны.