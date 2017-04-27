Рестораны Киева предложат гостям Евровидения попробовать "Силу в сале"

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Сто ресторанов Киева к песенному конкурсу Евровидение — 2017 представят специальное авторское меню украинской кухни, сообщается на сайте организаторов конкурса.

"Гастрономические традиции Украины являются главной туристической гордостью нашей страны. Специально к дням Евровидения, с 8 по 14 мая в рамках RESTO WEEK, 100 лучших ресторанов Киева независимо от их направленности представят свое видение украинской кухни и предложат специальное авторское меню на три различные лояльные ценовые категории: 10 евро, 17 евро, 28 евро", — говорится в сообщении.

В меню будут входить два авторских блюда украинской кухни от шеф-поваров и напиток на выбор. Специально к Евровидению в заведениях будут подаваться блюда национальной кухни: сет из телятины, крем-суп, черкасская утка, голубцы из марлина (сорт рыбы), "мильфей с генеральским салом" (слоеный пирог), старинная украинская шпундра (свинина в квасе) с полтавскими галушками. В меню также будут черноморские бычки, рапаны и устрицы, а также закарпатские травы и грибы.

Также к конкурсу рестораторы изобретут и новые "национальные" напитки — коктейли Great Oguretsby (Великий огурец) или Baconpower (Сила в сале). Специально для гостей Евровидения был разработан коктейль "Дикое поле". Вдохновили на такую вещь бармена украинские казаки".

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.