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    Французская семья выиграла в лотерею 83,4 млн евро

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    Шансы счастливчиков на такой выигрыш составляли 1 к 116 миллионам, однако это не помешало им сорвать куш. Такой выигрыш стал шестым по величине с самого начала работы EuroMillions в 2004 году.
    Лотерея. Архивное фото
    Фото с сайта www.suare.su

    ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Семья из французского города Дижон сорвала суперджекпот в лотерее EuroMillions, получив 83,4 миллиона евро при цене лотерейного билета в 2,5 евро, передает газета Parisien.

    Радостное известие о выигрыше пришло победителям 11 апреля, однако СМИ стало известно о нем спустя почти две недели.

    Как отмечает издание, шансы счастливчиков на такой выигрыш составляли 1 к 116 миллионам, однако это не помешало им сорвать куш. Такой выигрыш стал шестым по величине с самого начала работы EuroMillions в 2004 году.

    Семья, получившая колоссальный выигрыш, решила не раскрывать своего имени и планов по использованию денег. Сообщается, однако, что "это событие не станет для них поводом не заводить будильник на утро, поскольку их работа — это их страсть".

    Ранее сообщалось, что житель Нью-Джерси сорвал в лотерее джекпот в $430 миллионов.

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