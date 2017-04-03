Сытник: Интерпол беспрецедентно долго решает вопрос о розыске Онищенко

КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Интерпол беспрецедентно долго решает вопрос об объявлении в розыск народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в организации схемы по продаже газа, заявил руководитель НАБУ Артем Сытник.

Глава НАБУ отметил, что расследование основной части уголовного производства по так называемой "газовой схеме" уже закончено, подозреваемые знакомятся с материалами. Что касается главного подозреваемого по делу — Онищенко, то это вопрос будет решаться отдельно.

"Сейчас мы с антикоррупционным прокурором решаем, запускать заочное осуждение, или все же удастся дождаться решения Интерпола. Кстати, беспрецедентно долго Интерпол решает вопрос объявления в розыск (Онищенко)", — сказал Сытник в интервью программе "ТСН.Тиждень".

Также он отметил, НАБУ пока не имеет официальной информации об освобождении из-под стражи задержанной в Испании матери Онищенко — Инессы Кадыровой, которая также проходит по делу. По словам Сытника, даже если испанский суд отпустил на свободу Кадырову, то это не значит, что дело политическое.

"Сам факт освобождения из-под стражи еще не значит, что это дело — политическое… Я не думаю, что это повод говорить о политизации этого дела", — сказал Сытник.

Ранее сообщалось, что 30 марта в Испании задержали мать депутата Онищенко Инессу Кадырову. НАБУ объявило ее в розыск в августе 2016 года. Она подозревается в создании преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве.

При этом Онищенко уверял, что его мать уже отпустили. По его словам, суд отпустил Кадырову на основании его "политического преследования".

Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

Читайте также: Коболев о причастности украинских политиков к "газовой схеме Онищенко"

Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.