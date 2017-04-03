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    Сытник: Интерпол беспрецедентно долго решает вопрос о розыске Онищенко

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    Онищенко: новая партия компромата (349)

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    По словам главы НАБУ Артема Сытника, расследование основной части уголовного производства по так называемой "газовой схеме" уже закончено, подозреваемые знакомятся с материалами.
    Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Интерпол беспрецедентно долго решает вопрос об объявлении в розыск народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в организации схемы по продаже газа, заявил руководитель НАБУ Артем Сытник.

    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова
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    Глава НАБУ отметил, что расследование основной части уголовного производства по так называемой "газовой схеме" уже закончено, подозреваемые знакомятся с материалами. Что касается главного подозреваемого по делу — Онищенко, то это вопрос будет решаться отдельно.

    "Сейчас мы с антикоррупционным прокурором решаем, запускать заочное осуждение, или все же удастся дождаться решения Интерпола. Кстати, беспрецедентно долго Интерпол решает вопрос объявления в розыск (Онищенко)", — сказал Сытник в интервью программе "ТСН.Тиждень".

    Также он отметил, НАБУ пока не имеет официальной информации об освобождении из-под стражи задержанной в Испании матери Онищенко — Инессы Кадыровой, которая также проходит по делу. По словам Сытника, даже если испанский суд отпустил на свободу Кадырову, то это не значит, что дело политическое.

    "Сам факт освобождения из-под стражи еще не значит, что это дело — политическое… Я не думаю, что это повод говорить о политизации этого дела", — сказал Сытник.

    Ранее сообщалось, что 30 марта в Испании задержали мать депутата Онищенко Инессу Кадырову. НАБУ объявило ее в розыск в августе 2016 года. Она подозревается в создании преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве.

    При этом Онищенко уверял, что его мать уже отпустили. По его словам, суд отпустил Кадырову на основании его "политического преследования".  

    Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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    Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине. 

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