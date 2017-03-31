В Испании задержана мать нардепа Онищенко - Холодницкий

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Испании 30 марта была задержана мать беглого нардепа Александра Онищенко Инесса Кадырова в рамках "газового дела", сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры со ссылкой на главу САП Назара Холодницкого.

Кадырова разыскивается для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. САП принимает все необходимые меры для ее экстрадиции в Украину.

Инесса Кадырова является одним из соорганизаторов в так называемой "газовой схеме" депутата Александра Онищенко и была объявлена в розыск в августе 2016 года.

Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.