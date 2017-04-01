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    САП допросит Онищенко по скайпу

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (348)

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    Как сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, точная дата допроса еще не определена. По его словам, допрос планируется как в рамках дела о так называемых "пленках Онищенко", так и по "газовому делу".
    Александр Онищенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) планирует в ближайшее время допросить народного депутата Украины Александра Онищенко по скайпу. Об этом в комментарии "УНН" сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

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    "Планируем допрашивать", — сказал Кривенко, отвечая на вопрос, планирует ли САП в ближайшее время допрашивать Онищенко по скайпу.

    Вместе с тем, по словам Кривенко, пока точная дата допроса еще не определена.

    Однако он отметил, что допрос планируется как в рамках дела о так называемых "пленках Онищенко", так и по "газовому делу".

    Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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