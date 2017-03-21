Онищенко избегал конкретики в ходе недавнего допроса - Холодницкий

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Александр Онищенко, покинувший территорию Украины, избегал конкретики во время допроса с помощью скайп-связи, заявил заместитель генерального прокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"Детективы, прокурор были с одной стороны, Онищенко — по другую сторону скайп-связи. Были разговоры, и он хорошо все рассказывал. Прокурор начал задавать конкретные вопросы, например, платили ли, условно говоря, за назначение какого-то министра… Он говорит: "Не помню, не знаю, нужно посмотреть", — рассказал Холодницкий в эфире телеканала Zik.

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Он пояснил, что прокурор задавал конкретные вопросы, вроде вопросов о том, кому платили, когда, какими средствами — наличными или переводами, а если переводами, то через какой банк, — "так как следует четко установить время, место, способ и орудие совершения тех или других преступлений".

На такие вопросы Онищенко, по словам Холодницкого, отвечал шаблонами и общими фразами, избегая конкретики.

Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.