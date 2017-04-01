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    Общество

    Мать Онищенко, задержанную в Испании, отпустили. Нардеп показал фото

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    Онищенко: новая партия компромата (346)

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    В пятницу глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что в Испании 30 марта была задержана мать беглого нардепа Александра Онищенко Инесса Кадырова в рамках "газового дела".
    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Беглый народный депутат Александр Онищенко сообщил, что отмечает день рождения в компании своей матери — Инессы Кадыровой — прислал в подтверждение этого фото см. ниже).

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    Накануне глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что в Испании 30 марта была задержана мать беглого нардепа Александра Онищенко Инесса Кадырова в рамках "газового дела".

    "Холодницкий решил попиариться. Затянул нас на переговоры. И устроил проблему. Разобрались. Сейчас все хорошо", заявил Онищенко в комментарии "Стране". 31 марта Онищенко исполнилось 48 лет.

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    Праздничный торт для Александра Онищенко

    "Есть дело по политпреследованию меня. В Германии был суд. Там уже есть решения. Поэтому отпустили", — добавил он. 

    Страна
    Инесса Кадырова и Александр Онищенко

    Напомним, 29 августа 2016 НАБУ объявило в розыск 71-летнюю мать Онищенко по подозрению в создании преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве.

    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото
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    Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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    Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

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