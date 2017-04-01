Мать Онищенко, задержанную в Испании, отпустили. Нардеп показал фото

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Беглый народный депутат Александр Онищенко сообщил, что отмечает день рождения в компании своей матери — Инессы Кадыровой — прислал в подтверждение этого фото см. ниже).

Читайте также: Я искупаю вас в популизме. Гройсман, децентрализация и социалка

Накануне глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что в Испании 30 марта была задержана мать беглого нардепа Александра Онищенко Инесса Кадырова в рамках "газового дела".

"Холодницкий решил попиариться. Затянул нас на переговоры. И устроил проблему. Разобрались. Сейчас все хорошо", заявил Онищенко в комментарии "Стране". 31 марта Онищенко исполнилось 48 лет.

Страна Праздничный торт для Александра Онищенко

"Есть дело по политпреследованию меня. В Германии был суд. Там уже есть решения. Поэтому отпустили", — добавил он.

Страна Инесса Кадырова и Александр Онищенко

Напомним, 29 августа 2016 НАБУ объявило в розыск 71-летнюю мать Онищенко по подозрению в создании преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве.

Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

Читайте также: Крик души. Петиции киевлян: главные темы и приколы

Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.