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    Онищенко сообщил подробности задержания его матери в Испании

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    Онищенко: новая партия компромата (347)

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    По словам нардепа, Национальное антикоррупционное бюро Украины пригласило его с матерью на разговор, а затем доставило его мать в Интерпол: "По состоянию здоровья мы хотели отправить ее домой".
    Александр Онищенко. Архивное фото Видео
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Беглый народный депутат Александр Онищенко заявил, что был возмутился задержанием его матери Инессы Кадыровой в Испании. 

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    "Национальное антикоррупционное бюро Украины нас пригласило на разговор, а само доставило мать в Интерпол. По состоянию здоровья мы хотели отправить ее домой. Но в итоге они устроили ловушку прямо в аэропорту, отправив мать в суд. Но суд сразу же освободил" — сказал Онищенко в комментарии изданию "Апостроф".

    По его мнению, таким образом его хотели "поздравить" с днем рождения.

    "Он (Холодницкий) решил бороться с 70-летней женщиной, еще и хвастается этим", – заявил Онищенко.

    Напомним, в пятницу, 31 марта, стало известно, что накануне мать Онищенко была задержана в Испании. Позже испанский суд освободил ее.

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