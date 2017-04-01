Онищенко сообщил подробности задержания его матери в Испании

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Беглый народный депутат Александр Онищенко заявил, что был возмутился задержанием его матери Инессы Кадыровой в Испании.

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"Национальное антикоррупционное бюро Украины нас пригласило на разговор, а само доставило мать в Интерпол. По состоянию здоровья мы хотели отправить ее домой. Но в итоге они устроили ловушку прямо в аэропорту, отправив мать в суд. Но суд сразу же освободил" — сказал Онищенко в комментарии изданию "Апостроф".

По его мнению, таким образом его хотели "поздравить" с днем рождения.

"Он (Холодницкий) решил бороться с 70-летней женщиной, еще и хвастается этим", – заявил Онищенко.

Напомним, в пятницу, 31 марта, стало известно, что накануне мать Онищенко была задержана в Испании. Позже испанский суд освободил ее.