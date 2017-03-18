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    Общество

    НАБУ разъяснило причину уголовного преследования Насирова по делу Онищенко

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    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (207)

    (обновлено: )273
    По данным НАБУ, принимая решение о предоставлении рассрочки по уплате рентных платежей трем компаниям, подконтрольным нардепу Александру Онищенко, глава ГФС проигнорировал ряд условий применения этого инструмента, зафиксированных в нормативных документах.
    Роман Насиров вышел под залог 100 млн грн из Лукьяновского СИЗО
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Уголовное преследование отстраненного главы ГфС Романа Насирова проходит не из-за предоставления рассрочки налогов хозяйствующим субъектам, а из-за отсутствия законных оснований для его применения, что привело к причинению государству убытков на сумму около 2 млрд грн, сообщила пресс-служба НАБУ.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот
    Открытый плевок в лицо обществу. Корнейчук о залоге за Насирова

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    "Следствие имеет доказательства, что принимая решение о предоставлении рассрочки по уплате рентных платежей трем компаниям, подконтрольным народному депутату Александру Онищенко, которые действовали по договорам совместной деятельности с государственной компании ПАО "Укргазвыдобування", глава ГФС сознательно проигнорировал ряд условий применения этого инструмента, зафиксированных в нормативных документах", — говорится в сообщении.

    По данным НАБУ, решения о рассрочке уплаты рентных платежей приняты "задним" числом – без имеющихся на то веских оснований и уже после наступления установленных дат уплаты ренты упомянутыми компаниями. Рассрочки предоставлялись без согласования с Министерством финансов Украины, хотя их срок выходит за пределы одного бюджетного года.

    Также отмечается, что председатель ГФС сообщил ПАО "Укргазвыдобування" и Государственной службе геологии и недр Украины недостоверную информацию об отсутствии у упомянутых компаний налогового долга.

    "Этим он скрыл факт невыполнения операторами условий договоров о совместной деятельности в части уплаты в бюджет ренты за пользование недрами, что могло бы стать основанием для расторжения договоров между ПАО "Укргазвыдобування" и компаниями, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", — отмечают в НАБУ.

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова.

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    Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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