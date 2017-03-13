НБУ: сотрудничество с МВФ гарантирует три года без дефолта и стресса

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Сотрудничество с Международным валютным фондом является гарантией того, что следующие три года Украина переживет выплаты по государственному долгу без дефолта, заявил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий, комментируя свое предыдущее заявление в СМИ о дефолте.

Накануне Чурий заявил, что в течение трех лет Украина должна выплатить довольно большие суммы по внешним долгам — около 12,5 миллиарда долларов, и без получения кредитов от МВФ Украина не сможет выполнять эти обязательства, "то есть мы перейдем в дефолт".

"Сотрудничество с Международным валютным фондом на сегодняшний день является гарантией того, что следующие три года Украина переживет выплаты по государственному долгу без лишнего стресса для валютного рынка и финансовой стабильности в целом. Комментируя публикации в ряде СМИ о дефолте со ссылкой на его слова, Чурий пояснил, что описывал крайний пессимистичный сценарий в случае полного прекращения сотрудничества с МВФ", — передает позицию Чурия в понедельник пресс-служба Нацбанка.

По его словам, в ближайшие три года Украине предстоит выплатить в счет погашения и обслуживания госдолга до 12,5 миллиарда долларов, в том числе в 2017 году остается выплатить около 2,2 миллиарда долларов, в 2018 — 4,1 миллиарда долларов, в 2019 — 6,1 миллиарда долларов.

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При этом Чурий напомнил, что объем международных резервов на начало марта составил 15 миллиардов долларов, что покрывает объем будущих выплат.

"Чем больше будут международные резервы, тем проще Украине будет пережить предстоящие выплаты по государственному долгу в 2017-2019 годах. Сейчас, в условиях ограниченного доступа к международным рынкам долгового капитала и умеренных возможностей для пополнения резервов на внутреннем рынке, финансирование МВФ является наиболее надежным, доступным и дешевым источником пополнения резервов в больших объемах", — пояснил Чурий.

Ранее пресс-служба МВФ сообщила, что эксперты фонда достигли соглашения с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи. Консультации проходили на уровне экспертов, которые должны представить свой отчет совету директоров МВФ, и он будет принимать окончательное решение о выделении финансовой помощи. Министр финансов Александр Данилюк подтвердил, что обновленный меморандум Украины и МВФ зафиксировал требования фонда о проведении в стране пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ. Киев ожидает решения совета директоров МВФ по выделению транша в 20-х числах марта.