Нардеп потребовал через суд обнародовать текст меморандума с МВФ

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. "Радикальная партия" обратилась в суд с требованием обнародовать окончательный текст меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), в котором зафиксированы требования фонда о проведении в стране пенсионной и земельной реформ, заявил в понедельник лидер партии Олег Ляшко.

Ранее пресс-служба МВФ сообщила, что эксперты фонда достигли соглашения с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи. Консультации проходили на уровне экспертов, которые должны представить свой отчет совету директоров МВФ, и он будет принимать окончательное решение о выделении финансовой помощи. Министр финансов Александр Данилюк подтвердил, что обновленный меморандум Украины и МВФ зафиксировал требования фонда о проведении в стране пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ. Киев ожидает решения совета директоров МВФ по выделению транша в 20-х числах марта.

"Ни президент, ни правительство не сообщили об этом меморандуме, даже не позвали глав фракций и не проинформировали о переговорах с фондом. Именно поэтому я от имени фракции "Радикальной партии" обратился в Окружной административный суд Киева с требованием признать противоправным бездействие президента (Петра) Порошенко, премьер-министра (Владимира) Гройсмана, председателя НБУ (Валерии) Гонтаревой и министра финансов Данилюка… Мы требуем рассекретить требования этого тайного меморандума", — заявил Ляшко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

По его мнению, документ может содержать требование о повышении пенсионного возраста и введения рынка земель.

Ранее с требованием обнародовать тест меморандума с МВФ выступили фракции "Оппозиционный блок", "Батькивщина", а также депутатские группы "Возрождение" и "Воля народа".

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.