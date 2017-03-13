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    Точка зрения

    Скаршевский: мифы и легенды траншей МВФ

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (271)

    (обновлено: )7230
    Пока страна в программе с МВФ, ни один иностранный инвестор в нее деньги вкладывать не будет: 20-летния история сотрудничества Украины с МВФ подтверждает данный факт, отмечает экономист Виктор Скаршевский.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    По факту, МВФ от Украины ничего не требует: все обязательства правительство, Нацбанк и Президент берут на себя добровольно. Все разговоры правительства о требованиях МВФ, являются примитивным перекладыванием ответственности, пишет на своей странице в Facebook экономист Виктор Скаршевский.

    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко/Facebook
    Юлия Тимошенко "разоблачила" сговор с МВФ по уничтожению Украины

    "10 марта принял участие в ток-шоу "Почути Україну" на телеканале ZIK.

    Все участники дискуссии, кроме меня, позитивно оценили сотрудничество Украины с МВФ.

    Правда, все их аргументы "за" не выдерживают никакой критики.

    Судите сами. Приведу в пример три аргумента оппонентов.

    Первый аргумент: Кредит МВФ является позитивным сигналом для иностранных инвесторов

    Да, сигналом. Сигналом тревоги.

    Пока страна в программе с МВФ, ни один иностранный инвестор в нее деньги вкладывать не будет. 20-летния история сотрудничества Украины с МВФ подтверждает данный факт.

    Второй аргумент: Кредит МВФ предотвращает девальвацию

    Не предотвращает.

    Может только на короткий промежуток времени замедлить ее темпы. Та же 20-летняя история сотрудничества подтверждает данный факт. Последний пример – 2014-2015 года. С февраля по май 2014 года гривня девальвировала на 40%. МВФ пришел на помощь – с мая 2014 по август 2015 МВФ выдал Украине 11 млрд.$, а курс девальвировал еще в 1,9 раза.

    Насирова принесли в жертву МВФ в обмен на возможный транш кредита – Якубин
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Насирова принесли в жертву МВФ в обмен на возможный транш кредита – Якубин

    В связи с сырьевой структурой украинской экономики и сырьевым экспортом, обменный курс в Украине зависит не от наличия кредитного транша МВФ, а от динамики мировых цен на металл, руду и зерно.

    Третий аргумент: Без кредита МВФ Украина не проживет

    Проживет. Прожила 2016-й. Проживет и 2017-й. Резервы Нацбанка составляют 15,5 млрд.$, а выплаты по внешнему долгу в 2017-м – 3,9 млрд.$.

    Другой вопрос, что 2018-2020 года Украина не переживет ни с кредитами, ни без кредитов МВФ. В следующие 3 года необходимо будет выплатить $22 млрд. Добавим к этому, что в 2021 году, Украина должна выплатить по внешним долгам, за один год, более $10 млрд.. Кстати, все это результат "суперуспешной" реструктуризации внешнего долга в 2015 году.

    И еще. По факту, МВФ от Украины ничего не требует. Все обязательства правительство, Нацбанк и Президент берут на себя добровольно. Все разговоры правительства о требованиях МВФ, являются примитивным перекладыванием ответственности.

    Более подробно смотрите в записи программы", – написал Скаршевский.

     
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