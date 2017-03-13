Скаршевский: мифы и легенды траншей МВФ

РИА Новости Украина

По факту, МВФ от Украины ничего не требует: все обязательства правительство, Нацбанк и Президент берут на себя добровольно. Все разговоры правительства о требованиях МВФ, являются примитивным перекладыванием ответственности, пишет на своей странице в Facebook экономист Виктор Скаршевский. Юлия Тимошенко/Facebook Юлия Тимошенко "разоблачила" сговор с МВФ по уничтожению Украины

"10 марта принял участие в ток-шоу "Почути Україну" на телеканале ZIK.

Все участники дискуссии, кроме меня, позитивно оценили сотрудничество Украины с МВФ.

Правда, все их аргументы "за" не выдерживают никакой критики.

Судите сами. Приведу в пример три аргумента оппонентов.

Первый аргумент: Кредит МВФ является позитивным сигналом для иностранных инвесторов

Да, сигналом. Сигналом тревоги.

Пока страна в программе с МВФ, ни один иностранный инвестор в нее деньги вкладывать не будет. 20-летния история сотрудничества Украины с МВФ подтверждает данный факт.

Второй аргумент: Кредит МВФ предотвращает девальвацию

Не предотвращает.

Может только на короткий промежуток времени замедлить ее темпы. Та же 20-летняя история сотрудничества подтверждает данный факт. Последний пример – 2014-2015 года. С февраля по май 2014 года гривня девальвировала на 40%. МВФ пришел на помощь – с мая 2014 по август 2015 МВФ выдал Украине 11 млрд.$, а курс девальвировал еще в 1,9 раза.

В связи с сырьевой структурой украинской экономики и сырьевым экспортом, обменный курс в Украине зависит не от наличия кредитного транша МВФ, а от динамики мировых цен на металл, руду и зерно.

Третий аргумент: Без кредита МВФ Украина не проживет

Проживет. Прожила 2016-й. Проживет и 2017-й. Резервы Нацбанка составляют 15,5 млрд.$, а выплаты по внешнему долгу в 2017-м – 3,9 млрд.$.

Другой вопрос, что 2018-2020 года Украина не переживет ни с кредитами, ни без кредитов МВФ. В следующие 3 года необходимо будет выплатить $22 млрд. Добавим к этому, что в 2021 году, Украина должна выплатить по внешним долгам, за один год, более $10 млрд.. Кстати, все это результат "суперуспешной" реструктуризации внешнего долга в 2015 году.

И еще. По факту, МВФ от Украины ничего не требует. Все обязательства правительство, Нацбанк и Президент берут на себя добровольно. Все разговоры правительства о требованиях МВФ, являются примитивным перекладыванием ответственности.

Более подробно смотрите в записи программы", – написал Скаршевский.

