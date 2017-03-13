Юлия Тимошенко "разоблачила" сговор с МВФ по уничтожению Украины

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Меморандум Украины с Международным валютным фондом содержит пункты, которые означают уничтожение страны, по этому документу необходимо немедленно провести парламентские слушания. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на согласительном совете руководителей парламентских фракций в понедельник.

Ранее пресс-служба МВФ сообщила, что эксперты фонда достигли соглашения с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи, решение может быть принято во второй половине марта.

Тимошенко напомнила, что она была с визитом в Сша и продемонстрировала два документа: доклад МВФ по Украине, где, по ее словам, "треть этого доклада посвящена ужасной коррупции в Украине", и текст проекта меморандума Украины с МВФ.

Политик привела две цитаты из доклада. Первая: "уровень коррупции в Украине является чрезвычайным, одним из самых больших вызовов для страны". Вторая: "концентрация политической, экономической власти в руках маленькой кучки людей практически убивает страну".

Тимошенко продемонстрировала и другой документ.

"Никто не может найти проект меморандума между МВФ и Украиной. Вот у меня в руках этот проект, с закладками, где на каждой странице вы прочитаете – за подписями, в том числе, президента, главы Национального банка и премьер-министра – практически уничтожение Украины. Налогообложение пенсий от нуля, повышение пенсионного возраста, продажа сельскохозяйственной земли, снятие гарантий вкладов в государственных банках, то, что люди пытались что-то сберегать, сокращение колоссальное лечебной сети оздоровительной, то есть, в том числе больниц, сокращение просто тотальное людей, которые работают в бюджетной сфере…", — заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что высказывает упрек не к МВФ, который "принимает ту финансовую оптимизацию, которую предложит правительство", но – к подписавшим документ президенту, премьеру и главе НБУ.

"По этому меморандуму нужно немедленно объявлять слушания в парламенте", — сказала глава "Батькивщины", добаив, что оба документа (доклад по Украине и меморандум – Ред.) будут обнародованы на партийном сайте.

Напомним, против планов повысить для украинцев пенсионный возраст или страховой стаж выступают и в "Оппозиционном блоке". Так, нардеп от этой политической силы Михаил Папиев заявил, что проблемы Пенсионного фонда надо решать путем создания рабочих мест, а меморандуму с МВФ следует сказать категорическое "нет".

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил, что обновленный меморандум Украины и МВФ зафиксировал требования фонда о проведении в стране пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ. Киев ожидает решения совета директоров МВФ по выделению транша в 20-х числах марта.

Министр социальной политики Андрей Рева заверил, что в окончательном варианте меморандума нет "никаких апокалиптических вещей", нет нормы о повышении пенсионного возраста, а сам меморандум сформирован в интересах Украины и ее граждан.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.