Что сулит украинцам обновленный меморандум с МВФ? - пресс-конференция

Во вторник, 14 марта, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Что сулит украинцам обновленный меморандум с МВФ?".

МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша по программе расширенного финансирования на сумму 1 млрд долларов в понедельник, 20 марта. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВФ Джерри Райс. Представитель Фонда отметил, что пенсионная реформа является одной из ключевых в программе сотрудничества.

Украина подписала обновленный меморандум о сотрудничестве с МВФ, однако его содержание держится в секрете. Власть уверяет, что все пункты документа — во благо украинцев, в том числе и пенсионная реформа, и введение оборота земель. При этом, по словам главы правительства, в программе сотрудничества с МВФ нет обсуждаемой нормы о повышении пенсионного возраста, а оборот земель "должен быть введен в интересах граждан Украины". В то же время министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что подписанный 4 марта обновленный меморандум с МВФ содержит, в частности, обещание принять пенсионную реформу, цель которой – сбалансировать Пенсионный фонд, сделать его бездефицитным. Однако, целый ряд политологов и экономистов утверждают, что проблему Пенсионного фонда можно решить путем создания рабочих мест, а меморандуму с МВФ нужно сказать категорическое "нет". Законопроект о пенсионной реформе (предусматривающий, в частности, отмену всех льгот и возможность купить годы трудового стажа) может быть подан правительством в парламент уже в марте. Министр социальной политики Украины Андрей Рева признал, что "…с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как после повышенных тарифов".

Киев желает получить от Фонда миллиард долларов транша, чтобы расплатиться по первому кредиту, полученному правительством Яценюка в мае 2014 года. А в МВФ желают получить от украинской власти план конкретных действий по взятым на себя ранее обязательствам: провести пенсионную реформу, ввести землю в свободный рынок и другим не менее опасным для имиджа украинских политиков действиям.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Плотников, доктор экономических наук, профессор

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

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