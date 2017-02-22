Виктор Скаршевский о бомбе замедленного действия в банковском секторе

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Бомба замедленного действия для банковской системы Украины — это то, что большой процент кредитов, взятых у банков, так и не будет выплачен, говорится в публикации Die Welt.

По данным Нацбанка Украины, 30,5% являются безвозвратными. У аналитиков рынка цифра немного другая — около 50%.

В то же время Нацбанк недавно заявил о небольшом улучшении ситуации после рекордных убытков в банковской сфере по итогам 2016 года — около 159 миллиардов гривен. Однако из-за "огромной горы" проблемных кредитов кризис может вернуться.

Госбанки открыто заявляют о бедственном положение, но некоторые финансовые учреждения под частным управлением не желают признавать масштаб проблемы.

Die Welt напоминает, что банковская сфера страдает от глубокой рецессии с 2014 года. Связано это не только с конфликтом на востоке страны, но и с олигархической структурой экономики, за которую Киев критикует Брюссель, и коррупцией.

Кредитный портфель банков резко ухудшился после глубокой девальвации гривны в 2014 — 2015 годах, отмечает экономист Виктор Скаршевский.

"Эти кредиты стали безвозвратными не вчера, а несколько лет назад, начиная с резкой девальвации гривны. Тогда резко ухудшился кредитный портфель банковской системы. Такое большое количество безвозвратных кредитов просто не дает никаких оснований для надежды на возобновления кредитования банками экономики", — сказал Скаршевский.

Для возобновления кредитования предприятий банкам необходимо почистить свои "плохие" активы.

"Это говорит о том, что в ближайшее время не приходится ожидать экономического роста, где будет стимулом банковское кредитование. Это же подтверждает и статистика по выданным кредитам. Их объем уменьшается. Погашаются старые кредиты, а новые не выдаются. Одна из причин — это "плохое" качество кредитов, даже МВФ оценивает их в пределах до 50%", — добавил аналитик.

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Отвечая о перспективах преодоления ситуации, эксперт констатировал, что банковская система Украины сейчас пребывает в кризисе.

"Банковская система находится в кризисе несколько лет. Первая волна кризиса была в период 2008 — 2009 годов, тогда банки выдавали много валютных кредитов, а затем произошла девальвация, и проблема так и не была решена. Ситуация усугубилась в 2014 — 2015 годах, когда прошла еще одна волна девальвации, и еще больше пострадала банковская система. Сейчас у банков каждый год фиксируется рекорд по убыточности", — подчеркнул Скаршевский.

"Все это говорит о том, что возобновления кредитования в ближайший год, которое бы стимулировало экономический рост, ожидать не приходится. Еще одним индикатором кризиса является высокая доля госбанков, до 60%, до 30% — это банки с иностранным капиталом, а на банки с украинским капиталом приходится около 10%. Это результат деятельности Нацбанка и правительства за последние три года — украинских банков по активам осталось не более 10%", — констатировал эксперт.