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    Аналитика и комментарии

    Виктор Скаршевский о бомбе замедленного действия в банковском секторе

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    Доля безвозвратных, "плохих" кредитов в портфеле банковской системы Украины достигает, по разным оценкам, от 30 до 50%, и это означает, что банки не могут кредитовать реальный сектор экономики, считает эксперт Виктор Скаршевский.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    Бомба замедленного действия для банковской системы Украины — это то, что большой процент кредитов, взятых у банков, так и не будет выплачен, говорится в публикации Die Welt.

    По данным Нацбанка Украины, 30,5% являются безвозвратными. У аналитиков рынка цифра немного другая — около 50%.

    В то же время Нацбанк недавно заявил о небольшом улучшении ситуации после рекордных убытков в банковской сфере по итогам 2016 года — около 159 миллиардов гривен. Однако из-за "огромной горы" проблемных кредитов кризис может вернуться.

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    Госбанки открыто заявляют о бедственном положение, но некоторые финансовые учреждения под частным управлением не желают признавать масштаб проблемы.

    Die Welt напоминает, что банковская сфера страдает от глубокой рецессии с 2014 года. Связано это не только с конфликтом на востоке страны, но и с олигархической структурой экономики, за которую Киев критикует Брюссель, и коррупцией.

    Кредитный портфель банков резко ухудшился после глубокой девальвации гривны в 2014 — 2015 годах, отмечает экономист Виктор Скаршевский.

    "Эти кредиты стали безвозвратными не вчера, а несколько лет назад, начиная с резкой девальвации гривны. Тогда резко ухудшился кредитный портфель банковской системы. Такое большое количество безвозвратных кредитов просто не дает никаких оснований для надежды на возобновления кредитования банками экономики", — сказал Скаршевский.

    Для возобновления кредитования предприятий банкам необходимо почистить свои "плохие" активы.

    "Это говорит о том, что в ближайшее время не приходится ожидать экономического роста, где будет стимулом банковское кредитование. Это же подтверждает и статистика по выданным кредитам. Их объем уменьшается. Погашаются старые кредиты, а новые не выдаются. Одна из причин — это "плохое" качество кредитов, даже МВФ оценивает их в пределах до 50%", — добавил аналитик. 

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    Отвечая о перспективах преодоления ситуации, эксперт констатировал, что банковская система Украины сейчас пребывает в кризисе.

    "Банковская система находится в кризисе несколько лет. Первая волна кризиса была в период 2008 — 2009 годов, тогда банки выдавали много валютных кредитов, а затем произошла девальвация, и проблема так и не была решена. Ситуация усугубилась в 2014 — 2015 годах, когда прошла еще одна волна девальвации, и еще больше пострадала банковская система. Сейчас у банков каждый год фиксируется рекорд по убыточности", — подчеркнул Скаршевский. 

    "Все это говорит о том, что возобновления кредитования в ближайший год, которое бы стимулировало экономический рост, ожидать не приходится. Еще одним индикатором кризиса  является высокая доля госбанков, до 60%, до 30% — это банки с иностранным капиталом, а на банки с украинским капиталом приходится около 10%. Это результат деятельности Нацбанка и правительства за последние три года — украинских банков по активам осталось не более 10%", — констатировал эксперт.

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