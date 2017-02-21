Украину накроет новый банковский кризис - Welt

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Банковский сектор Украины страдает от глубокой рецессии, которая "держит страну в тисках с 2014 года". Большой процент кредитов не будет выплачен, а "нескольким десяткам" банков придется прекратить деятельность, пишет газета Die Welt.

"За два года ВВП упал более чем на 16% и потянул за собой также и национальную валюту — гривну. Виноват в этом не только конфликт с Россией, который парализовал промышленный восток страны, но и продолжающая существовать олигархическая структура экономики. И, конечно, коррупция", — отмечает автор публикации.

В сообщении говорится, что инспекторы слишком долго давали гарантии проблемным банкам и позволяли их владельцам снимать деньги.

"Кредиты трудно собирать, потому что клиенты меньше платят за судебные процессы по поводу возвращения кредитов, чем за проценты по кредитам. В Украине даже говорят: "Только трусы выплачивают кредиты", — пишет автор.

Отмечается, что новые кредиты выдаются не под 24%, а "всего лишь" под 16%, в накоплениях также наблюдается стабилизация, но все же "банковский сектор страдает от проблемы со сборами".

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"И из-за того, что "ПриватБанк" стал государственным, доля государства в секторе опять выросла и превысила 50%, что в плане ситуации с конкуренцией оценивается как проблема. Доля на рынке пяти крупнейших банков выросла за три года наполовину — до 57%. С 2014 года примерно 90 банков — пожалуй, половина всех денежных институтов — ушли с рынка. Нескольким десяткам, вероятно, придется также прекратить деятельность", — говорится в публикации, перевод которой публикует ИноСМИ.