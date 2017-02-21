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    Украину накроет новый банковский кризис - Welt

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    (обновлено: )86130
    Влиятельное издание пишет, что "нескольким десяткам" банков, вероятно, придется уйти с рынка. Как отметил автор публикации, в Украине "только трусы выплачивают кредиты".
    Гривна
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Банковский сектор Украины страдает от глубокой рецессии, которая "держит страну в тисках с 2014 года". Большой процент кредитов не будет выплачен, а "нескольким десяткам" банков придется прекратить деятельность, пишет газета Die Welt.

    "За два года ВВП упал более чем на 16% и потянул за собой также и национальную валюту — гривну. Виноват в этом не только конфликт с Россией, который парализовал промышленный восток страны, но и продолжающая существовать олигархическая структура экономики. И, конечно, коррупция", — отмечает автор публикации.

    Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Банковская система Украины в состоянии руины - Охрименко

    В сообщении говорится, что инспекторы слишком долго давали гарантии проблемным банкам и позволяли их владельцам снимать деньги.

    "Кредиты трудно собирать, потому что клиенты меньше платят за судебные процессы по поводу возвращения кредитов, чем за проценты по кредитам. В Украине даже говорят: "Только трусы выплачивают кредиты", — пишет автор.

    Отмечается, что новые кредиты выдаются не под 24%, а "всего лишь" под 16%, в накоплениях также наблюдается стабилизация, но все же "банковский сектор страдает от проблемы со сборами".

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    "И из-за того, что "ПриватБанк" стал государственным, доля государства в секторе опять выросла и превысила 50%, что в плане ситуации с конкуренцией оценивается как проблема. Доля на рынке пяти крупнейших банков выросла за три года наполовину — до 57%. С 2014 года примерно 90 банков — пожалуй, половина всех денежных институтов — ушли с рынка. Нескольким десяткам, вероятно, придется также прекратить деятельность", — говорится в публикации, перевод которой публикует ИноСМИ.

    Ранее Национальный банк Украины заявил о старте диагностического обследования качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру. В 2015-2016 годах НБУ уже провел подобную проверку в отношении 60 крупнейших банков по объему активов.
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