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    НБУ принял решение о ликвидации "Фортуна-банка"

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    Нацбанк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Фортуна-банка" по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
    Национальный банк Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Фортуна-банка", сообщает пресс-служба регуляторного органа.

    Сбербанк России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Как отмечается, решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

    В конце января Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в неплатежеспособный "Фортуна-банк". Временная администрация введена на один месяц с 27 января 2017 года до 26 февраля 2017 года включительно, временным администратором банка назначен Андрей Федорченко.

    Ранее сообщалось, что правление Национального банка Украины приняло решение отнести ПАО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных. Как уточнили в Нацбанке, совершенные меры по докапитализации банка были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января.

    В НБУ подчеркнули, что 91% всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной фондом.

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