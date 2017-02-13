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    Нацбанк начинает стресс-тестирование очередных 37 банков

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    Процесс нового ряда финучерждений пройдет в два этапа - до 1 июня и 1 августа 2017 года, еще какое-то время продлится согласование с банками результатов диагностирования, сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины в понедельник начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру, сообщает пресс-служба регуляторного органа.

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    В 2015-2016 годах НБУ уже провел подобную проверку в отношении 60 крупнейших банков по объему активов, напоминают в пресс-службе.

    "Теперь пришла очередь продиагностировать остальные банки, размер активов которых- меньше 2% активов банковской системы. Этот процесс пройдет в два этапа — до 1 июня и 1 августа 2017 года, еще какое-то время продлится согласование с банками результатов диагностирования и, при необходимости, формирования на их основе программ докапитализации", — прокомментировала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

    В минувшую среду Рожкова сообщила, что Национальный банк начнет стресс-тестирование следующих 33 банков, на которые приходится 2% активов банковской системы. По ее словам замглавы НБУ, результаты диагностики ожидаются к сентябрю.

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